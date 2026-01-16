Grand City Properties Aktie

9,90EUR 0,04EUR 0,41%
Grand City Properties für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JXCV / ISIN: LU0775917882

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.01.2026 09:50:04

Grand City Properties Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Grand City Properties nach einer Roadshow in Brüssel auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Kai Klose sieht die Portfolio-Struktur des Immobilienunternehmens in einer am Freitag vorliegenden Studie weiterhin positiv - trotz des im September rekordhohen Leerstands. Das Management zeige sich optimistisch, dass der Aufwärtstrend bei den Mietpreisen anhalten wird./rob/tih/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 08:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Grand City Properties S.A. Buy
Unternehmen:
Grand City Properties S.A. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
15,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
9,83 € 		Abst. Kursziel*:
52,59%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
9,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
51,52%
Analyst Name::
Kai Klose 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Grand City Properties S.A.

mehr Nachrichten