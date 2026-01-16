Grand City Properties Aktie
|9,90EUR
|0,04EUR
|0,41%
WKN DE: A1JXCV / ISIN: LU0775917882
Grand City Properties Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Grand City Properties nach einer Roadshow in Brüssel auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Kai Klose sieht die Portfolio-Struktur des Immobilienunternehmens in einer am Freitag vorliegenden Studie weiterhin positiv - trotz des im September rekordhohen Leerstands. Das Management zeige sich optimistisch, dass der Aufwärtstrend bei den Mietpreisen anhalten wird./rob/tih/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 08:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Grand City Properties S.A. Buy
|
Unternehmen:
Grand City Properties S.A.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
15,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
9,83 €
|
Abst. Kursziel*:
52,59%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
9,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
51,52%
|
Analyst Name::
Kai Klose
|
KGV*:
-
