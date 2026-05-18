Grand City Properties Aktie
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WKN DE: A1JXCV / ISIN: LU0775917882
Grand City Properties Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Grand City Properties von 10,60 auf 9,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jonathan Kownator kappte am Freitagnachmittag im Nachgang des Quartalsberichts seine Ergebnisprognosen für das Immobilienunternehmen. Er begründete dies mit höheren Kosten für Schuldendienst sowie der jüngsten Refinanzierung von Hybridbonds./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 16:27 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Grand City Properties S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Grand City Properties S.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
9,80 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
9,23 €
|
Abst. Kursziel*:
6,18%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
9,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,52%
|
Analyst Name::
Jonathan Kownator
|
KGV*:
-
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|Goldman Sachs Group Inc.
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