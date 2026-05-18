NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Grand City Properties von 10,60 auf 9,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jonathan Kownator kappte am Freitagnachmittag im Nachgang des Quartalsberichts seine Ergebnisprognosen für das Immobilienunternehmen. Er begründete dies mit höheren Kosten für Schuldendienst sowie der jüngsten Refinanzierung von Hybridbonds./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 16:27 / BST

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