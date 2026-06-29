Heidelberg Materials Aktie
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WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
Heidelberg Materials Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Auf der Grundlage ihrer jüngsten Gespräche mit dem Management erwarte sie, dass der Baustoffkonzern einen Ergebnisanstieg (Ebitda) von 3 Prozent auf vergleichbarer Basis ausweisen wird, schrieb Elodie Rall in einem am Montag vorliegenden Ausblick./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 13:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 13:21 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
250,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
169,70 €
|
Abst. Kursziel*:
47,32%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
170,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
47,02%
|
Analyst Name::
Elodie Rall
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Heidelberg Materials
|
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|EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information (EQS Group)
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
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|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
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Aktuelle Aktienanalysen
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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