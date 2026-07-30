Heidelberg Materials Aktie
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WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
Heidelberg Materials Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Der Baustoff-Konzern habe mit seinem operativen Quartalsergebnis (Ebitda) ihre Schätzung übertroffen, schrieb Glynis Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Das obere Ende der Ebit-Prognose 2026 sei zugleich gesenkt worden./ck/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 01:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 01:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
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Unternehmen:
Heidelberg Materials
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
290,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
167,60 €
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Abst. Kursziel*:
73,03%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
168,35 €
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Abst. Kursziel aktuell:
72,26%
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Analyst Name::
Glynis Johnson
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KGV*:
-