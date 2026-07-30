Heidelberg Materials Aktie

168,35EUR 0,45EUR 0,27%
Heidelberg Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.07.2026 13:40:46

Heidelberg Materials Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Der Baustoff-Konzern habe mit seinem operativen Quartalsergebnis (Ebitda) ihre Schätzung übertroffen, schrieb Glynis Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Das obere Ende der Ebit-Prognose 2026 sei zugleich gesenkt worden./ck/rob/ajx


Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 01:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 01:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
290,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
167,60 € 		Abst. Kursziel*:
73,03%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
168,35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
72,26%
Analyst Name::
Glynis Johnson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Heidelberg Materials

mehr Nachrichten