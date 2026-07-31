Heidelberg Materials Aktie

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WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

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31.07.2026 15:10:54

Heidelberg Materials Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 230 auf 210 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Baustoffkonzern habe im zweiten Quartal etwas besser als erwartet abgeschnitten, hieß es in einer Nachbetrachtung vom Donnerstagabend. Die Wachstumstreiber verlagerten sich nun auf die Volumina. Die Analysten senkten etwas ihre Gewinnschätzungen für 2027 und 2028./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 20:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
210,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
155,70 € 		Abst. Kursziel*:
34,87%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
159,65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31,54%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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