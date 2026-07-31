Heidelberg Materials Aktie

160,05EUR -6,45EUR -3,87%
Heidelberg Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
31.07.2026 12:55:28

Heidelberg Materials Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Heidelberg Materials anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 250 auf 225 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Sie habe ihre Schätzungen für den Baustoffkonzern leicht nach unten in Richtung des Mittelpunktes der konkretisierten Gewinnspanne angepasst, schrieb Elodie Rall in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung./rob/la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 19:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
225,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
160,20 € 		Abst. Kursziel*:
40,45%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
159,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
40,71%
Analyst Name::
Elodie Rall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Heidelberg Materials

mehr Nachrichten