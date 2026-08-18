HelloFresh Aktie
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WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
HelloFresh Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hellofresh mit einem Kursziel von 3,30 Euro auf "Neutral" belassen. Die in der vergangenen Woche veröffentlichten Quartalszahlen hätten weitgehend die Erwartungen erfüllt, schrieb Marcus Diebel am Montagabend. Doch der Kochboxenversender habe von anhaltenden Umsatzunsicherheiten für das laufende Quartal gesprochen. Diebel will an der Seitenlinie bleiben, bis es klarere Signale für eine bessere Geschäftsdynamik inklusive neuer Kunden gebe./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 20:17 angegeben / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HelloFresh Neutral
|
Unternehmen:
HelloFresh
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
3,30 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
3,06 €
|
Abst. Kursziel*:
7,81%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
3,03 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,05%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HelloFresh
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|EQS-DD: HelloFresh SE: Fabien Jacques Jérôme Simon, sell (EQS Group)
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Analysen zu HelloFresh
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