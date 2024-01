NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Die aktuellen Geschäftszahlen des Klebstoff-Konkurrenten HB Fuller seien ein leicht positives Signal mit Blick auf Henkel, schrieb Analyst David Hayes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So gebe es Erholungstendenzen bei HB Fuller und der Konzernchef habe sich positiv geäußert. Gleichwohl könnte der Rückgang der Verkaufspreise eine Sorge sein./mis/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2024 / 02:30 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2024 / 02:30 / ET



