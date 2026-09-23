Iberdrola Aktie
|20,13EUR
|-0,22EUR
|-1,08%
WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14
Iberdrola SA Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Iberdrola auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Angesichts eines historischen Dürresommers in Europa sei die Wasserkraftproduktion dort seit Jahresbeginn in allen Regionen mit Ausnahme von Großbritannien rückläufig gewesen, schrieb Bartlomiej Kubicki in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Besonders schwierig sei die Lage in Österreich, Deutschland, Frankreich und Italien, wo die Produktion deutlich unter den historischen Durchschnittswerten liege. Im Gegensatz dazu profitiere die Iberische Halbinsel weiterhin von günstigen hydrologischen Bedingungen, sodass die Stromerzeugung weiterhin über den langfristigen Durchschnittswerten liege./la/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 14:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Market-Perform
|
Unternehmen:
Iberdrola SA
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
20,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
20,18 €
|
Abst. Kursziel*:
-0,89%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
20,13 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,65%
|
Analyst Name::
Bartlomiej Kubicki
|
KGV*:
-
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|27.05.26
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital
|22.07.26
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|05.05.26
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|Iberdrola Verkaufen
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|20,17
|-0,88%
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|15:40
|Continental Buy
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|14:09
|Engie Outperform
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|13:41
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:40
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:40
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:33
|1&1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:32
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:46
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:42
|Valeo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:21
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:21
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:15
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12:15
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:57
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|10:56
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|10:45
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|10:28
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:28
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:48
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:22
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:47
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:45
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|08:33
|Linde Buy
|UBS AG
|08:22
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|07:43
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:43
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:38
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:37
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:19
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:12
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|07:11
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|06:35
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
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|06:25
|TotalEnergies Neutral
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