Porsche vz. Aktie
|44,05EUR
|-1,21EUR
|-2,67%
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
Porsche vz Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Porsche AG auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Der zunehmende Erfolg chinesischer Automarken in Europa werde als existenzielle Bedrohung der hiesigen Hersteller wahrgenommen, sei aber nicht die erste Herausforderung aus Asien, schrieb Stephen Reitman in einer am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung. Entgegen einer weitverbreiteten Wahrnehmung hätten unter den Masseherstellern aber nur die Marken der Auto-Holding Stellantis Marktanteile an die chinesische Konkurrenz verloren. Volkswagen, Renault, BMW und Mercedes-Benz seien gegen diese zwar nicht immun, behaupteten sich aber besser, als es ihnen die Investoren zugeständen./gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 16:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Market-Perform
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
47,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
44,09 €
|
Abst. Kursziel*:
6,60%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
44,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,70%
|
Analyst Name::
Stephen Reitman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
17:58
|Börse Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
15:58
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: So steht der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
12:27
|MDAX-Handel aktuell: So performt der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
09:28
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX beginnt Mittwochshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
22.09.26
|MDAX aktuell: MDAX liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
22.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: So performt der MDAX nachmittags (finanzen.at)
|
22.09.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich mittags fester (finanzen.at)
|
22.09.26
|XETRA-Handel: MDAX präsentiert sich zum Start fester (finanzen.at)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|15:45
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|17.09.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15:45
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|17.09.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|17.09.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|15:45
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|Porsche vz. Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
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|16:26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16:24
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|16:09
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|15:49
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|15:46
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|15:46
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|15:45
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|15:45
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|15:45
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|15:44
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|15:40
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:40
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:18
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|14:11
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|14:09
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|13:41
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:40
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:40
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:33
|1&1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:32
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:46
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:42
|Valeo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:21
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:21
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:15
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12:15
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:57
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|10:56
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|10:45
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|10:28
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:28
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:48
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:22
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:47
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:45
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|08:33
|Linde Buy
|UBS AG
|08:22
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|07:43
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:43
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:38
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:37
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:19
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:12
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|07:11
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|06:35
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:25
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:15
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research