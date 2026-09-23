Salzgitter Aktie

52,00EUR -0,20EUR -0,38%
Salzgitter für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005

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23.09.2026 13:32:27

Salzgitter Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Da der Lagerabbau bei den Kunden weitgehend abgeschlossen sei, rechne er damit, dass die Stahlpreise in der Europäischen Union nach einer gewissen Konsolidierung im September und Oktober bis zum kommenden Jahr wieder stiegen, schrieb Cole Hathorn in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Das dürfte trotz einer verhaltenen Nachfrage zu einer Margenausweitung führen. Zudem könnten die Schätzungen der Analysten für die operative Gewinnentwicklung im Jahr 2027 steigen. Die Energiekosten blieben überschaubar, da in der Produktion nach wie vor überwiegend Kohle genutzt werde./la/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 18:02 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 19:00 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Salzgitter Buy
Unternehmen:
Salzgitter 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
66,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
51,75 € 		Abst. Kursziel*:
27,54%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
52,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26,92%
Analyst Name::
Cole Hathorn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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13:32 Salzgitter Buy Jefferies & Company Inc.
04.09.26 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
12.08.26 Salzgitter Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.08.26 Salzgitter Neutral UBS AG
12.08.26 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

Salzgitter 52,00 -0,38% Salzgitter

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16:26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
16:24 K+S Kaufen DZ BANK
16:09 Roche Outperform RBC Capital Markets
15:49 WACKER CHEMIE Halten DZ BANK
15:46 Stellantis Underperform Bernstein Research
15:46 Renault Outperform Bernstein Research
15:45 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
15:45 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
15:45 BMW Outperform Bernstein Research
15:44 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
15:40 Michelin Buy Jefferies & Company Inc.
15:40 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
14:18 Enel Market-Perform Bernstein Research
14:11 Iberdrola Market-Perform Bernstein Research
14:09 Engie Outperform Bernstein Research
13:41 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
13:40 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
13:40 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:33 1&1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:32 Salzgitter Buy Jefferies & Company Inc.
12:46 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:42 Valeo Buy Jefferies & Company Inc.
12:21 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
12:21 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
12:15 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
12:15 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
10:57 TUI Buy Deutsche Bank AG
10:56 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
10:45 Diageo Outperform Bernstein Research
10:28 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:28 AB InBev Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:48 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:22 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
08:47 AXA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:45 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
08:38 KWS SAAT Add Baader Bank
08:33 Linde Buy UBS AG
08:22 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
07:43 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:43 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
07:38 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:37 Apple Neutral UBS AG
07:19 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:12 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
07:11 Nordex Underperform RBC Capital Markets
06:35 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:34 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
06:25 TotalEnergies Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:15 BP Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.26 KRONES Market-Perform Bernstein Research
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

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