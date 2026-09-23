AB InBev Aktie

67,50EUR -0,74EUR -1,08%
AB InBev für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

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23.09.2026 13:40:25

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev nach einem Kapitalmarkttag des Bierkonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 79,88 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. AB Inbev rage in der Branche für verpackte Konsumgüter (CPG) insgesamt heraus als führendes Unternehmen mit Blick auf beständige Wertsteigerungen, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Kapitalmarkttag habe die Stärken im Vertrieb und verbesserte Marketingfähigkeiten gezeigt, welche die mittelfristigen Wachstumsambitionen untermauerten./mis/rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 08:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 08:44 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
79,88 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
67,64 € 		Abst. Kursziel*:
18,10%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
67,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,34%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 67,50 -1,08% AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

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