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WKN DE: A2ALDB / ISIN: FR0013176526
Valeo SA Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Valeo von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 13,20 auf 17,85 Euro angehoben. Die anstehenden Quartalszahlen sollten die anhaltende Widerstandsfähigkeit der europäischen Autozulieferer bei gleichzeitig schon niedrigen Bewertungen belegen, schrieb Vanessa Jeffriess am Dienstag in ihrem Branchenausblick. Valeo sieht sie am besten aufgestellt, um der fehlenden Aussicht auf eine Erholung in China zu trotzen./gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 18:19 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 18:19 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Valeo SA Buy
|
Unternehmen:
Valeo SA
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
17,85 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
14,83 €
|
Abst. Kursziel*:
20,36%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
14,88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,00%
|
Analyst Name::
Vanessa Jeffriess
|
KGV*:
-
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