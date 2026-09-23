Zurich Insurance Aktie
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WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
Zurich Insurance Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zurich nach einem Analystentreffen auf "Hold" mit einem Kursziel von 520 Franken belassen. Es sei erneut über die ältere Frage debattiert worden, wie hoch die angemessene Gebührenmarge für Farmers Management Services (FMS) sein sollte, schrieb Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er bleibt hinsichtlich der Preiselastizität typischer Kunden in diesem Bereich skeptisch./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 08:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 08:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Hold
|
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
520,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
585,40 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-11,17%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
583,80 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10,93%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|
12:54
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Zurich auf 'Hold' - Ziel 520 Franken (dpa-AFX)
|
22.09.26
|Gute Stimmung in Zürich: Letztendlich Gewinne im SLI (finanzen.at)
|
22.09.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
22.09.26
|SMI-Handel aktuell: SMI zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
22.09.26
|Börsianer in Europa warten auf Impulse: STOXX 50 wenig bewegt (finanzen.at)
|
22.09.26
|Börse Zürich in Rot: SMI sackt am Nachmittag ab (finanzen.at)
|
22.09.26
|Gute Stimmung in Zürich: Börsianer lassen SLI nachmittags steigen (finanzen.at)
|
22.09.26
|Handel in Zürich: SLI-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.at)
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|16:26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|17.08.26
|Zurich Insurance Hold
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|07.08.26
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|RBC Capital Markets
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|Zurich Insurance Hold
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|22.09.26
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|RBC Capital Markets
|17.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
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|19.01.26
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|UBS AG
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|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|16:26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
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|13.07.26
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Aktien in diesem Artikel
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Aktuelle Aktienanalysen
|16:26
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|Jefferies & Company Inc.
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|07:43
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|07:11
|Nordex Underperform
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|06:35
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|06:25
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|06:15
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|JP Morgan Chase & Co.
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