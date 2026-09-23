1&1 Aktie
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WKN: 554550 / ISIN: DE0005545503
1&1 Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat das Kursziel für 1&1 nach einer hauseigenen Konferenz mit deutschen Unternehmen in München von 26,20 auf 25,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Telekomanbieter sehe sich auf einem guten Weg sowohl zu seinen Jahres- als auch zu seinen mittelfristigen Zielen, heißt es in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung der US-Investmentbank. Unsicherheiten bestünden aber weiterhin im Niedrigband-Spektrum sowie im Streit mit dem Funkmastenpartner Vantage./gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: 1&1 AG Buy
|
Unternehmen:
1&1 AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
25,60 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24,00 €
|
Abst. Kursziel*:
6,67%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
23,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,11%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu 1&1 AG
|
15:58
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|Gewinne in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart fester (finanzen.at)
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22.09.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
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22.09.26
|Freundlicher Handel: SDAX mit Gewinnen (finanzen.at)
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22.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX am Mittag steigen (finanzen.at)
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22.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu 1&1 AG
|13:33
|1&1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
|24.06.26
|1&1 Overweight
|Barclays Capital
|22.06.26
|1&1 Halten
|DZ BANK
|13:33
|1&1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
|24.06.26
|1&1 Overweight
|Barclays Capital
|22.06.26
|1&1 Halten
|DZ BANK
|13:33
|1&1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|24.06.26
|1&1 Overweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|1&1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.05.26
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|28.04.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|26.03.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|14.02.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|23.01.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|13.07.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
|22.06.26
|1&1 Halten
|DZ BANK
|21.05.26
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
|12.05.26
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|1&1 AG
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|Jefferies & Company Inc.
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|Jefferies & Company Inc.
|13:40
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|1&1 Buy
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|UBS Overweight
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|Jefferies & Company Inc.
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|Jefferies & Company Inc.
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|Jefferies & Company Inc.
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|12:15
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|Jefferies & Company Inc.
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|Diageo Buy
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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