Continental Aktie
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WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
Continental Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Analyst Michael Aspinall wertete in einer am Mittwoch vorliegenden Studie Reifen-Importzahlen für Juli aus. Die Einfuhren aus China seien um 70 Prozent eingebrochen. Die Antidumpingmaßnahmen der EU zeigten Wirkung. Die lokale Produktion werde begünstigt, während sich China-Importe weiterhin auf die günstigen Marktsegmente konzentrierten./tih/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 09:13 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 09:13 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Buy
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
80,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
69,46 €
|
Abst. Kursziel*:
15,17%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
69,46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,17%
|
Analyst Name::
Michael Aspinall
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Continental AG
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