NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für H&M von 175 auf 170 schwedischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Richard Chamberlain senkte sein Ergebnisziel (EPS) für die Schweden für das Geschäftsjahr 2027 um ein Prozent, wie er in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar schrieb./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 18:18 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.