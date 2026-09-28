Hennes & Mauritz AB Aktie
|14,42EUR
|0,04EUR
|0,28%
WKN: 872318 / ISIN: SE0000106270
28.09.2026 07:44:04
HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für H&M von 175 auf 170 schwedischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Richard Chamberlain senkte sein Ergebnisziel (EPS) für die Schweden für das Geschäftsjahr 2027 um ein Prozent, wie er in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar schrieb./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 18:18 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Sector Perform
|
Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
170,00 SEK
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
161,60 SEK
|
Abst. Kursziel*:
5,20%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
161,60 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,20%
|
Analyst Name::
Richard Chamberlain
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|
24.09.26
|ANALYSE-FLASH: Barclays belässt H&M auf 'Underweight' - Ziel 157 Kronen (dpa-AFX)
|
23.09.26
|Ausblick: H&M stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
09.09.26
|Erste Schätzungen: Hennes Mauritz (H M, H&M) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
26.06.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt H&M auf 'Underweight' - Ziel 114 Kronen (dpa-AFX)
|
25.06.26
|H&M enttäuscht auch im zweiten Quartal - Aktie des Modehändlers fällt (dpa-AFX)
|
24.06.26
|Ausblick: H&M legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
24.06.26
|ROUNDUP: Warnstreik bei Kaufland - was Kunden erwartet (dpa-AFX)
|
10.06.26
|Erste Schätzungen: Hennes Mauritz (H M, H&M) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|07:44
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|Barclays Capital
|24.09.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:44
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|Barclays Capital
|24.09.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.25
|Hennes & Mauritz AB Buy
|UBS AG
|02.12.24
|Hennes & Mauritz AB Buy
|UBS AG
|25.11.24
|Hennes & Mauritz AB Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.24
|Hennes & Mauritz AB Buy
|UBS AG
|05.11.24
|Hennes & Mauritz AB Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|Barclays Capital
|24.09.26
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.08.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Hennes & Mauritz AB Underperform
|Bernstein Research
|07:44
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|14,34
|-0,28%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:07
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|08:07
|E.ON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:07
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|08:06
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:58
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:51
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:44
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:44
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:37
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:35
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:34
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:32
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:32
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:03
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|25.09.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|25.09.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|25.09.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|25.09.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|25.09.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|25.09.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|25.09.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|OHB Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|25.09.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|25.09.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|25.09.26
|TRATON Neutral
|UBS AG
|25.09.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.26
|adesso Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)