Beiersdorf Aktie
|79,94EUR
|1,38EUR
|1,76%
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
Beiersdorf Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Hold" belassen. Shopping von Schönheitspflegeprodukten verändere sich momentan rasant, schrieb Bethan Davies am Freitag in seinem Branchenkommentar. KI werde immer mehr zum entscheidenden Bindeglied zwischen Marke und Konsument, und übernehme bei der Hälfte der Verbraucher bereits die Beratung. Ihre Befragungen und Simulationen hätten klar ergeben, dass dieser Trend gerade den Branchengrößen zugute komme. L'Oreal ist in diesem Kontext ihr Favorit./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 16:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Hold
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
72,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
78,88 €
|
Abst. Kursziel*:
-8,72%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
79,94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9,93%
|
Analyst Name::
Bethan Davies
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Beiersdorf AG
|
25.09.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Beiersdorf auf 'Neutral' (dpa-AFX)
|
25.09.26
|Beiersdorf-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Neutral-Bewertung bekannt (finanzen.at)
|
24.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Donnerstagshandel im Minus (finanzen.at)
|
24.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
24.09.26
|XETRA-Handel: LUS-DAX mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
24.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
24.09.26
|Schwache Performance in Frankfurt: So performt der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
24.09.26
|Verluste in Frankfurt: DAX verliert mittags (finanzen.at)
Analysen zu Beiersdorf AG
|07:51
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|07:51
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Beiersdorf Underweight
|Barclays Capital
|03.08.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|07:51
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|79,94
|1,76%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:07
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|08:07
|E.ON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:07
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|08:06
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:58
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:51
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:44
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:44
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:37
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:35
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:34
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:32
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:32
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:03
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|25.09.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|25.09.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|25.09.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|25.09.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|25.09.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|25.09.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|25.09.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|OHB Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|25.09.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|25.09.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|25.09.26
|TRATON Neutral
|UBS AG
|25.09.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.26
|adesso Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)