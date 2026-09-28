Sartorius Stedim Biotech Aktie
|215,60EUR
|2,00EUR
|0,94%
WKN DE: A2AJKS / ISIN: FR0013154002
Sartorius Stedim Biotech Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius Stedim mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser rechnet damit, dass Sartorius und auch die Tochter Sartorius Stedim Biotech die Erwartungen im dritten Quartal leicht übertroffen haben, wie er am Sonntag mit Blick auf die Berichte am 22. Oktober schrieb. Mit ihren Signalen dürften beide die Markterwartungen untermauern, was die Anleger ausreichend beruhigen dürfte./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 20:37 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Overweight
|
Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
260,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
216,00 €
|
Abst. Kursziel*:
20,37%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
215,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,59%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sartorius Stedim Biotech
|
23.07.26
|Sartorius Stedim Biotech continues positive development and expands profitable growth (EQS Group)
|
22.07.26
|Ausblick: Sartorius Stedim Biotech informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
08.07.26
|Erste Schätzungen: Sartorius Stedim Biotech zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.04.26
|Sartorius Stedim Biotech reports robust first-quarter results for fiscal 2026 (EQS Group)
|
22.04.26
|Ausblick: Sartorius Stedim Biotech legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
08.04.26
|Erste Schätzungen: Sartorius Stedim Biotech veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
30.03.26
|Sartorius Stedim-Aktie: Goldman Sachs hebt auf 'Buy' - Zinsen drücken Kursziel (dpa-AFX)
Analysen zu Sartorius Stedim Biotech
|07:32
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|20.08.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|UBS AG
|12.08.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|Bernstein Research
|07:32
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|20.08.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|UBS AG
|12.08.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|Bernstein Research
|07:32
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|20.08.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|UBS AG
|12.08.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|17.04.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|17.03.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Sartorius Stedim Biotech
|212,80
|-0,37%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:07
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|08:07
|E.ON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:07
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|08:06
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:58
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:51
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:44
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:44
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:37
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:35
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:34
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:32
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:32
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:03
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|25.09.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|25.09.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|25.09.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|25.09.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|25.09.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|25.09.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|25.09.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|OHB Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|25.09.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|25.09.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|25.09.26
|TRATON Neutral
|UBS AG
|25.09.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.26
|adesso Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)