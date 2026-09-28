NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 auf "Overweight" belassen. Angesichts anhaltender Diskussionen um den Einfluss von KI auf die europäische Internetbranche fasste Analyst Marcus Diebel am Sonntag die Erkenntnisse aus jüngsten Diskussionen mit Investoren in Hongkong, Tokio, Singapur, Sydney und Melbourne zusammen. Viele von ihnen sähen Scout24 als Klassenbesten im Bereich Portalbetreiber, zumal das Unternehmen bereits kräftig in neue Technologie investiert habe. Das absolute Negativszenario bezüglich KI-Konkurrenz könne kurzfristig aber nicht widerlegt werden. Die Investoren zweifelten daher zunächst an einer Neubewertung./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 16:43 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.