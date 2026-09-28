Scout24 Aktie
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WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
Scout24 Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 auf "Overweight" belassen. Angesichts anhaltender Diskussionen um den Einfluss von KI auf die europäische Internetbranche fasste Analyst Marcus Diebel am Sonntag die Erkenntnisse aus jüngsten Diskussionen mit Investoren in Hongkong, Tokio, Singapur, Sydney und Melbourne zusammen. Viele von ihnen sähen Scout24 als Klassenbesten im Bereich Portalbetreiber, zumal das Unternehmen bereits kräftig in neue Technologie investiert habe. Das absolute Negativszenario bezüglich KI-Konkurrenz könne kurzfristig aber nicht widerlegt werden. Die Investoren zweifelten daher zunächst an einer Neubewertung./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 16:43 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Overweight
|
Unternehmen:
Scout24
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
67,85 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
68,30 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Marcus Diebel
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KGV*:
-
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