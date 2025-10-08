Hermès Aktie
|2 156,00EUR
|35,00EUR
|1,65%
WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292
Hermès (Hermes International) Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Hermes von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 2050 auf 2450 Euro angehoben. Das widerstandsfähige Geschäftsmodell des Luxusgüterkonzerns zahle sich aus, schrieb Katharina Schmenger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wichtigster Umsatz- und Margentreiber bleibe die Kernsparte Leder- und Sattlerwaren. Sie erhöhte ihre Prognosen für die Jahre 2025 bis 2027./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 12:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 12:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Kaufen
|
Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
2 116,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
2 156,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Katharina Schmenger
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hermès (Hermes International)mehr Nachrichten
Analysen zu Hermès (Hermes International)mehr Analysen
|13:23
|Hermès Kaufen
|DZ BANK
|01.10.25
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Hermès Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.25
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Hermès Neutral
|UBS AG
|13:23
|Hermès Kaufen
|DZ BANK
|30.09.25
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|11.09.25
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|03.09.25
|Hermès Overweight
|Barclays Capital
|17.04.25
|Hermès Verkaufen
|DZ BANK
|27.03.25
|Hermès Verkaufen
|DZ BANK
|18.02.25
|Hermès Verkaufen
|DZ BANK
|12.10.23
|Hermès Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Hermès (Hermes International)
|2 156,00
|1,65%
