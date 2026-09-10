Inditex Aktie

54,90EUR 0,52EUR 0,96%
Inditex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007

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10.09.2026 08:56:04

Inditex Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Inditex von 60 auf 59 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das durchwachsene zweite Quartal des Bekleidungsherstellers habe robuste Umsätze, aber auch den Kostendruck belegt, schrieb Adam Cochrane in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu den Zahlen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Buy
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
59,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
54,90 € 		Abst. Kursziel*:
7,47%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
54,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,47%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

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08:56 Inditex Buy Deutsche Bank AG
08:44 Inditex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:23 Inditex Buy UBS AG
06:22 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 Inditex Kaufen DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel

Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 54,76 0,70% Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

Aktuelle Aktienanalysen

09:54 Verbund verkaufen Baader Bank
08:56 Inditex Buy Deutsche Bank AG
08:54 Bayer Buy Deutsche Bank AG
08:44 Inditex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:25 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:24 Delivery Hero Neutral UBS AG
08:23 AB InBev Buy UBS AG
08:23 Inditex Buy UBS AG
08:22 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
07:34 Bilfinger Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:00 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:23 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:22 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
09.09.26 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
09.09.26 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
09.09.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
09.09.26 HORNBACH Halten DZ BANK
09.09.26 Douglas Buy Jefferies & Company Inc.
09.09.26 Inditex Kaufen DZ BANK
09.09.26 Engie Buy Jefferies & Company Inc.
09.09.26 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
09.09.26 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 HORNBACH Add Baader Bank
09.09.26 Richemont Outperform RBC Capital Markets
09.09.26 adidas Outperform RBC Capital Markets
09.09.26 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
09.09.26 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
09.09.26 Inditex Buy Deutsche Bank AG
09.09.26 Danone Buy UBS AG
09.09.26 Novartis Hold Deutsche Bank AG
09.09.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 Danone Sell Deutsche Bank AG
09.09.26 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
09.09.26 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 Inditex Outperform RBC Capital Markets
09.09.26 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
09.09.26 Beiersdorf Sell Deutsche Bank AG
09.09.26 HORNBACH Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.26 STMicroelectronics Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.26 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
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