AstraZeneca Aktie
|135,45EUR
|0,45EUR
|0,33%
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
AstraZeneca Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 160 Pence auf "Buy" belassen. Nach ihrer Aussage nach herausragenden Studiendaten zum Wirkstoff Tozorakimab gegen die Atemwegserkrankung COPD erhöhte Luisa Hector die Wahrscheinlichkeit für einen Markteintritt des Mittels auf 95 Prozent. Den geschätzten maximalen Umsatz auf dem US-Markt taxierte sie am Mittwoch auf 4,4 Milliarden US-Dollar./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 16:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
1,60 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
134,60 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
116,18 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Luisa Hector
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
08.09.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
07.09.26
|Börse Europa: Börsianer lassen STOXX 50 nachmittags steigen (finanzen.at)
|
07.09.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 leichter (finanzen.at)
|
07.09.26
|Handel in London: FTSE 100 zeigt sich am Montagmittag fester (finanzen.at)
|
07.09.26
|FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel hätte eine Investition in AstraZeneca von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
07.09.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Start in Rot (finanzen.at)
|
04.09.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
03.09.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 schwächelt am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu AstraZeneca PLC
|08:25
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|08:25
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|08:25
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|07.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|135,55
|0,41%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:54
|Verbund verkaufen
|Baader Bank
|08:56
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|08:54
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|08:44
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:25
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:24
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|08:23
|AB InBev Buy
|UBS AG
|08:23
|Inditex Buy
|UBS AG
|08:22
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:34
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:00
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:23
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:22
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|09.09.26
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|09.09.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|09.09.26
|Engie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|09.09.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|Danone Buy
|UBS AG
|09.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.26
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.