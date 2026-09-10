AB InBev Aktie

67,48EUR 0,60EUR 0,90%
AB InBev für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

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10.09.2026 08:23:51

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat AB Inbev mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Bei der anstehenden Kapitalmarktveranstaltung im US-amerikanischen St. Louis - der ersten seit dem Event in Mexico City vor drei Jahren - dürfte der Brauereikonzern demonstrieren, wie die Konsistenz seiner Megabrand-Strategie in den vergangenen Jahren nun zu einem überlegenen Gewinnwachstum beitrage, schrieb Sanjeet Aujla am Mittwoch./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 23:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
67,70 € 		Abst. Kursziel*:
32,94%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
67,48 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33,37%
Analyst Name::
Sanjeet Aujla 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 67,48 0,90% AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

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