Bayer Aktie
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WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
Bayer Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Bayer mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Der Konzern habe auf einer Investorenveranstaltung für den Bereich Crop Science die Fünfjahresziele lediglich bestätigt, sich aber detaillierter zum Weg dahin geäußert, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Sie sieht den Geschäftszyklus in der Agrarchemie derzeit als das eigentliche Risiko - andere Risiken hätte sich weitgehend verflüchtigt./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Buy
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
60,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
48,93 €
|
Abst. Kursziel*:
22,62%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
48,94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,60%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Bayer
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10:04
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