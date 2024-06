NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Inditex von 49 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Inditex sei nicht irgendein Textilhändler, schrieb Analyst James Grzinic am Mittwoch nach aktuellen Zahlen. Investoren hätten sich Sorgen um das Wetter und hohe Vergleichszahlen gemacht, doch das Unternehmen habe die Situation im ersten Quartal erfolgreich gemeistert. Es gebe nur wenige große Handelskonzerne, die derzeit ein prozentual zweistelliges Wachstum ablieferten./tih/ag



