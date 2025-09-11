JCDecaux Aktie

15,23EUR 0,07EUR 0,46%
JCDecaux für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578972 / ISIN: FR0000077919

11.09.2025 10:38:23

JCDecaux Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für JCDecaux auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 19,80 Euro belassen. Analystin Annick Maas und ihr Kollege Christophe Cherblanc präsentierten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen Fragenkatalog zu einzelnen Werten aus dem europäischen Mediensektor. Beim Außenwerbekonzern JCDecaux hinterfragen sie unter anderem die aktuellen, regionalen Werbetrends und Vertragsverhandlungen in China./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 15:47 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Market-Perform
Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
19,80 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
15,22 € 		Abst. Kursziel*:
30,09%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
15,23 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30,01%
Analyst Name::
Annick Maas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)

10:38 JCDecaux Market-Perform Bernstein Research
05.08.25 JCDecaux Neutral UBS AG
04.08.25 JCDecaux Hold Deutsche Bank AG
01.08.25 JCDecaux Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.08.25 JCDecaux Market-Perform Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel

JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) 15,23 0,46% JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

