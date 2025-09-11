JCDecaux Aktie
|15,23EUR
|0,07EUR
|0,46%
WKN: 578972 / ISIN: FR0000077919
JCDecaux Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für JCDecaux auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 19,80 Euro belassen. Analystin Annick Maas und ihr Kollege Christophe Cherblanc präsentierten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen Fragenkatalog zu einzelnen Werten aus dem europäischen Mediensektor. Beim Außenwerbekonzern JCDecaux hinterfragen sie unter anderem die aktuellen, regionalen Werbetrends und Vertragsverhandlungen in China./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 15:47 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Market-Perform
|
Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
19,80 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
15,22 €
|
Abst. Kursziel*:
30,09%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
15,23 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,01%
|
Analyst Name::
Annick Maas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)mehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)mehr Analysen
|10:38
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.25
|JCDecaux Neutral
|UBS AG
|04.08.25
|JCDecaux Hold
|Deutsche Bank AG
|01.08.25
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.25
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|10:38
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.25
|JCDecaux Neutral
|UBS AG
|04.08.25
|JCDecaux Hold
|Deutsche Bank AG
|01.08.25
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.25
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.25
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.25
|JCDecaux Overweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|JCDecaux Overweight
|Barclays Capital
|07.03.25
|JCDecaux Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.25
|JCDecaux Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.07.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:38
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.25
|JCDecaux Neutral
|UBS AG
|04.08.25
|JCDecaux Hold
|Deutsche Bank AG
|01.08.25
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.25
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|15,23
|0,46%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:35
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|10:34
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|10:32
|Just Eat Takeaway.com Market-Perform
|Bernstein Research
|10:31
|ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
|Bernstein Research
|10:18
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|10:17
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|10:16
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:16
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:15
|Iberdrola Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:14
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|10:13
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|10:01
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:00
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|10:00
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:00
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|10:00
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|10:00
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:59
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|09:11
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|09:10
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|09:10
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|08:02
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:58
|DHL Group Outperform
|Bernstein Research
|07:48
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:38
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:35
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:26
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:03
|Continental Buy
|UBS AG
|07:03
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:03
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:00
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.25
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.25
|Aurubis Add
|Baader Bank
|10.09.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.25
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.25
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.25
|Apple Halten
|DZ BANK
|10.09.25
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|10.09.25
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.25
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.25
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|10.09.25
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.25
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets