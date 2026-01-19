Diageo Aktie
|18,60EUR
|-0,45EUR
|-2,36%
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
Diageo Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Diageo angesichts neuer Zollandrohungen des US-Präsidenten Donald Trump im Zusammenhang mit dem Grönland-Konflikt auf "Buy" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Er beschäftige sich nicht mit der Wahrscheinlichkeit von zusätzlichen US-Zöllen auf europäische Importe, schrieb Edward Mundy in einer am Montag vorliegenden Studie. Er schätze aber, dass ein zusätzlicher Zoll von 10 Prozent vom 1. Februar an das operative Ergebnis (Ebit) von Diageo um 2,6 Prozent schmälern würde, während eine Erhöhung auf 25 Prozent ab 1. Juni das Ebit mit 6,5 Prozent belasten würde. Revanche-Maßnahmen seien ausgeklammert. Remy Cointreau dürfte ihm zufolge am stärksten betroffen sein./ck/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 03:37 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 03:37 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Buy
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
20,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
16,14 £
|
Abst. Kursziel*:
23,95%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
16,15 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,88%
|
Analyst Name::
Edward Mundy
|
KGV*:
-
