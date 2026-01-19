Ahold Delhaize Aktie
WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ahold Delhaize vor Zahlen zum vierten Quartal von 36 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Auf dem US-Markt dürfte sich das Wachstum des Handelskonzerns im Vergleich zum dritten Quartal etwas abgeschwächt haben, schrieb Sreedhar Mahamkali in einem Ausblick am Montag. Darauf ließen Aussagen von Wettbewerbern schließen./bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 12:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 12:51 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
