19.01.2026 13:47:02

Ahold Delhaize (Ahold) Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ahold Delhaize vor Zahlen zum vierten Quartal von 36 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Auf dem US-Markt dürfte sich das Wachstum des Handelskonzerns im Vergleich zum dritten Quartal etwas abgeschwächt haben, schrieb Sreedhar Mahamkali in einem Ausblick am Montag. Darauf ließen Aussagen von Wettbewerbern schließen./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 12:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 12:51 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
33,44 € 		Abst. Kursziel*:
4,67%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
33,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,11%
Analyst Name::
Sreedhar Mahamkali 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

13:47 Ahold Delhaize Neutral UBS AG
11:44 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
11:42 Ahold Delhaize Buy Goldman Sachs Group Inc.
12.01.26 Ahold Delhaize Buy Jefferies & Company Inc.
08.01.26 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
Aktuelle Aktienanalysen

