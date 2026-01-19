Boeing Aktie
|210,30EUR
|-3,00EUR
|-1,41%
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Boeing von 275 auf 290 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Sheila Kahyaoglu beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie zu dem US-Flugzeugbauer mit Auftrags- und Auslieferungszahlen im vierten Quartal und Anfang des Jahres./ck/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 14:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 290,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 247,68
|
Abst. Kursziel*:
17,09%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 247,68
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,09%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
