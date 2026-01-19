SUSS MicroTec Aktie
|46,60EUR
|-1,48EUR
|-3,08%
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Suss Microtec nach Vertragsverlängerungen des Vorstandschefs und der Finanzchefin auf "Buy" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Die Verlängerungen dieser Verträge seien erwartet worden und passten gut zum Zielhorizont 2030, schrieb Malte Schaumann in einer am Montag vorliegenden Studie. Die potenziellen direkten Auswirkungen der US-Zölle stufe das Halbleiterunternehmen weiterhin als moderat ein./ck/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
58,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
33,64 €
|
Abst. Kursziel*:
72,41%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
46,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,46%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
