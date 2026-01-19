HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Suss Microtec nach Vertragsverlängerungen des Vorstandschefs und der Finanzchefin auf "Buy" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Die Verlängerungen dieser Verträge seien erwartet worden und passten gut zum Zielhorizont 2030, schrieb Malte Schaumann in einer am Montag vorliegenden Studie. Die potenziellen direkten Auswirkungen der US-Zölle stufe das Halbleiterunternehmen weiterhin als moderat ein./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ





