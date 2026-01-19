SUSS MicroTec Aktie

46,60EUR -1,48EUR -3,08%
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235

19.01.2026 13:12:24

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Suss Microtec nach Vertragsverlängerungen des Vorstandschefs und der Finanzchefin auf "Buy" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Die Verlängerungen dieser Verträge seien erwartet worden und passten gut zum Zielhorizont 2030, schrieb Malte Schaumann in einer am Montag vorliegenden Studie. Die potenziellen direkten Auswirkungen der US-Zölle stufe das Halbleiterunternehmen weiterhin als moderat ein./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
58,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
33,64 € 		Abst. Kursziel*:
72,41%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
46,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24,46%
Analyst Name::
Malte Schaumann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

