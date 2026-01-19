SAF-HOLLAND Aktie
|16,72EUR
|-0,26EUR
|-1,53%
WKN DE: SAFH00 / ISIN: DE000SAFH001
SAF-HOLLAND SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SAF-Holland auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Vor den Zahlen zum vierten Quartal habe er seine Schätzungen für den Lkw-Zulieferer überarbeitet, schrieb Fabio Hölscher in einer am Montag vorliegenden Studie. Alles in allem bleibe er bei seiner positiven Sicht bezüglich einer zyklischen Verbesserung vom aktuellen Niveau aus in den wichtigsten Segmenten im Verlauf des Jahres und darüber hinaus./ck/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAF-HOLLAND SE Buy
|
Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
26,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
16,68 €
|
Abst. Kursziel*:
55,88%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
16,72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
55,50%
|
Analyst Name::
Fabio Hölscher
|
KGV*:
-
