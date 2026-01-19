NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für London Stock Exchange von 13790 auf 14550 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Oliver Carruthers passte seine Schätzungen für den Börsenbetreiber am Freitag in seinem Ausblick auf die Jahresbilanz 2025 vor allem an die Transaktion im Bereich Post Trade Solutions an./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 09:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.