Symrise Aktie
|72,50EUR
|-0,88EUR
|-1,20%
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
Symrise Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Symrise auf "Hold" mit einem Kursziel von 91,60 Euro belassen. Von den europäischen Konsumgüterunternehmen seien auch 2026 uneinheitliche Ergebnisse zu erwarten, schrieb Fulvio Cazzol in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Das Konsumumfeld bleibe in wichtigen Märkten schwierig und der Wettbewerbsdruck nehme nicht ab. Dennoch sollten Anleger diesen Sektor nicht ignorieren, der derzeit mit dem niedrigsten Kurs/Gewinn-Verhältnis seit zehn Jahren gehandelt werde und attraktive Dividendenrenditen biete. Daher lohne es sich, beim Kauf von Basiskonsumgüteraktien selektiv vorzugehen./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 17:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Hold
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
91,60 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
72,82 €
|
Abst. Kursziel*:
25,79%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
72,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,34%
|
Analyst Name::
Fulvio Cazzol
|
KGV*:
-
