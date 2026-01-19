NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3600 Pence belassen. Einem unbestätigten Medienbericht zufolge prüfe der Energiekonzern Verkaufsoptionen für seine Beteiligung an einem Flüssiggasprojekt in Kanada, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies habe ihn überrascht, da LNG Canada seiner Ansicht nach eines der Vorzeigeprojekte von Shell sei. Zudem verfüge das Unternehmen über eine starke Bilanz, sodass kurzfristig kein wirklicher Bedarf an Barmitteln bestehe./rob/edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 03:09 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 03:09 / EST



