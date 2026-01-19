Shell Aktie

31,64EUR -0,30EUR -0,94%
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84

19.01.2026 13:09:04

Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3600 Pence belassen. Einem unbestätigten Medienbericht zufolge prüfe der Energiekonzern Verkaufsoptionen für seine Beteiligung an einem Flüssiggasprojekt in Kanada, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies habe ihn überrascht, da LNG Canada seiner Ansicht nach eines der Vorzeigeprojekte von Shell sei. Zudem verfüge das Unternehmen über eine starke Bilanz, sodass kurzfristig kein wirklicher Bedarf an Barmitteln bestehe./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 03:09 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 03:09 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
36,00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
27,33 £ 		Abst. Kursziel*:
31,70%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
27,31 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
31,82%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

