Airbus Aktie
|210,70EUR
|-6,10EUR
|-2,81%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
19.01.2026 16:42:11
Airbus SE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Dies schrieb Milene Kerner am Montag im Rahmen einer Analyse globaler Auslieferungen von Flugzeugen für den zivilen Bereich./ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 14:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 14:03 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Overweight
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
220,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
211,05 €
|
Abst. Kursziel*:
4,24%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
210,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,41%
|
Analyst Name::
Milene Kerner
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Airbus SE
|
17:59
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
|
17:59
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
17:59
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
17:59
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
17:59
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Montagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
15:58
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
12:26
|Euronext-Handel CAC 40 am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
09:29