Stellantis Aktie
|8,23EUR
|-0,08EUR
|-0,97%
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
Stellantis Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Stellantis anlässlich neuer Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump auf "Equal Weight" belassen. Er habe in seinem Auto-Ausblick auf 2026 zwar geopolitische Risiken berücksichtigt, doch diese neue Gefahr sei greifbarer und komme früher als erwartet, schrieb Henning Cosman in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zwar könne es wieder zu Vereinbarungen, Verzögerungen und/oder Ausnahmeregelungen kommen, doch aktuell sei die Rhetorik "abschreckend"./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stellantis Equal Weight
|
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
8,27 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
8,23 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Henning Cosman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Stellantis
|
15:58
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
12:26
|Euronext-Handel CAC 40 am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
|
16.01.26
|CAC 40 aktuell: CAC 40 letztendlich leichter (finanzen.at)
|
16.01.26
|Handel in Paris: CAC 40 fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
16.01.26
|Schwacher Handel in Paris: So steht der CAC 40 mittags (finanzen.at)
|
16.01.26
|Gute Stimmung in Paris: Zum Start des Freitagshandels Pluszeichen im CAC 40 (finanzen.at)
|
15.01.26