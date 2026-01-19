FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Commerzbank von 37 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Bankhaus dürfte über ein starkes Schlussquartal 2025 berichten und den Ausblick für den Zinsüberschuss 2026 anheben, schrieb Benjamin Goy in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Die anhaltende Kapitalstärke sollte zudem den Druck für höhere Gewinnausschüttungen steigern. Dazu sei die Aktie im Branchenvergleich günstig bewertet./gl/ajx



