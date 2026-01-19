Commerzbank Aktie

34,29EUR -0,71EUR -2,03%
Commerzbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

19.01.2026 13:01:06

Commerzbank Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Commerzbank von 37 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Bankhaus dürfte über ein starkes Schlussquartal 2025 berichten und den Ausblick für den Zinsüberschuss 2026 anheben, schrieb Benjamin Goy in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Die anhaltende Kapitalstärke sollte zudem den Druck für höhere Gewinnausschüttungen steigern. Dazu sei die Aktie im Branchenvergleich günstig bewertet./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 08:08 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Commerzbank Buy
Unternehmen:
Commerzbank 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
33,85 € 		Abst. Kursziel*:
12,26%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
34,29 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,82%
Analyst Name::
Benjamin Goy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Commerzbank

