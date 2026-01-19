Beiersdorf Aktie
|97,24EUR
|-1,06EUR
|-1,08%
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
Beiersdorf Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Buy" mit einem Kursziel von 144 Euro belassen. Von den europäischen Konsumgüterunternehmen seien auch 2026 uneinheitliche Ergebnisse zu erwarten, schrieb Fulvio Cazzol in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Das Konsumumfeld bleibe in wichtigen Märkten schwierig und der Wettbewerbsdruck nehme nicht ab. Dennoch sollten Anleger diesen Sektor nicht ignorieren, der derzeit mit dem niedrigsten Kurs-Gewinn-Verhältnis seit zehn Jahren gehandelt werde und attraktive Dividendenrenditen biete. Daher lohne es sich, beim Kauf von Basiskonsumgüteraktien selektiv vorzugehen./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 17:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Buy
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
144,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
97,10 €
|
Abst. Kursziel*:
48,30%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
97,24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
48,09%
|
Analyst Name::
Fulvio Cazzol
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Beiersdorf AG
|
12:26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX im Minus (finanzen.at)
|
10:04
|DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Beiersdorf von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09:29
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX beginnt Montagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
16.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Freitagshandels in Grün (finanzen.at)
|
16.01.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Freitagnachmittag zurück (finanzen.at)
|
16.01.26
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX klettert mittags (finanzen.at)
|
16.01.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Start des Freitagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15.01.26
|Outperform von Bernstein Research für Beiersdorf-Aktie (finanzen.at)