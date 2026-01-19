Intesa Sanpaolo Aktie
|5,89EUR
|-0,05EUR
|-0,86%
WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
Intesa Sanpaolo Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6,60 Euro belassen. Die anstehenden Quartalszahlen der italienischen Großbanken dürften insgesamt solide ausfallen, schrieb Paola Sabbione in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Der Anlegerfokus dürfte auf den Aussichten für 2026 und den mittelfristigen Geschäftszielen der Kreditinstitute liegen./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2026 / 09:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
6,60 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
5,86 €
|
Abst. Kursziel*:
12,65%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
5,89 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,98%
|
Analyst Name::
Paola Sabbione
|
KGV*:
-
