AXA Aktie

39,61EUR 0,18EUR 0,46%
AXA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628

19.01.2026 16:59:34

AXA Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Axa vor den am 26. Februar erwarten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Analyst Farooq Hanif aktualisierte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den französischen Versicherungskonzern. Für das Geschäftsjahr 2025 hob er - vor allem wegen des Kapitalmarktumfeldes im vierten Quartal - seine Gewinnprognosen für den Zeitraum 2025 bis 2028 an./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 14:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 14:25 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AXA S.A. Overweight
Unternehmen:
AXA S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
39,29 € 		Abst. Kursziel*:
14,53%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
39,61 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,61%
Analyst Name::
Farooq Hanif 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AXA S.A.

