Danone Aktie

73,86EUR -1,58EUR -2,09%
Danone für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644

19.01.2026 13:32:05

Danone Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Danone auf "Buy" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Analyst David Hayes beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit den Geburtenzahlen in China und Danones Babynahrung. Laut aktuellen Daten des chinesischen Statistikamtes liegt die Zahl der Geburten im Jahr 2025 bei 7,9 Millionen, während er bisher mit 8,8 Millionen Geburten gerechnet habe. Daraus resultierend könnte seine Annahme für das organische Umsatzwachstum in der Region etwas konservativer werden. Auf Konzernebene beziffert er eine mögliche Kappung der Wachstumsprognose auf 0,2 Prozent./ck/rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 03:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 03:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone S.A. Buy
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
86,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
74,08 € 		Abst. Kursziel*:
16,09%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
73,86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,44%
Analyst Name::
David Hayes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Danone S.A.

