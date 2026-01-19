ArcelorMittal Aktie
|41,72EUR
|-0,19EUR
|-0,45%
WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687
ArcelorMittal Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ArcelorMittal von 28 auf 39 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Tom Zhang erwartet laut einer am Montag vorliegenden Branchenstudie eine generell positive Gewinnentwicklung der europäischen Stahlkonzerne im ersten Quartal. Allerdings sei es noch zu früh, um zu beurteilen, ob die Handelsprotektionsmaßnahmen der EU tatsächlich zu verbesserten Fundamentaldaten beitrügen./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 20:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ArcelorMittal Equal Weight
|
Unternehmen:
ArcelorMittal
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
39,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
42,12 €
|
Abst. Kursziel*:
-7,41%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
41,72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6,52%
|
Analyst Name::
Tom Zhang
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ArcelorMittal
Analysen zu ArcelorMittal
|11:50
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|14.01.26
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|11:50
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|14.01.26
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|11:50
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|14.01.26
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.12.25
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.25
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|ArcelorMittal
|41,79
|-0,29%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:50
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|11:45
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:44
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:42
|Ahold Delhaize Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:36
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:36
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:29
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:17
|Renault Overweight
|Barclays Capital
|11:01
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|11:00
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|10:59
|Mercedes-Benz Group Equal Weight
|Barclays Capital
|10:58
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10:57
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|10:53
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:52
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:18
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:17
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:43
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|09:42
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|09:41
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|09:41
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|09:17
|voestalpine kaufen
|Barclays Capital
|09:12
|Bayer Neutral
|UBS AG
|08:57
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:00
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:51
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|07:50
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|07:31
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:23
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:21
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:18
|BMW Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:15
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:00
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Daimler Truck Halten
|DZ BANK
|16.01.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|16.01.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|16.01.26
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|16.01.26
|RWE Outperform
|Bernstein Research