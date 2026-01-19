LANXESS Aktie

16,86EUR -0,91EUR -5,12%
LANXESS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405

19.01.2026 14:10:56

LANXESS Sell

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lanxess auf "Sell" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Die Investoren seien skeptisch hinsichtlich der Frage, ob sich der Anteil von Lanxess am Werkstoffhersteller Envalior in diesem Jahr bezahlt mache, schrieb Christian Bell in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Verschuldungsquote von Envalior sei vergleichsweise hoch./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 19:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LANXESS AG Sell
Unternehmen:
LANXESS AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
14,00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
16,94 € 		Abst. Kursziel*:
-17,36%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
16,86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-16,96%
Analyst Name::
Christian Bell 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu LANXESS AG

