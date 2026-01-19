Verbund Aktie
|62,50EUR
|-0,95EUR
|-1,50%
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
Verbund verkaufen
Die Analysten von Deutsche Bank Research haben das Kursziel für die Aktien des heimischen Verbund in einer aktuellen Studie von 60,0 auf 58,0 Euro gesenkt. Die Einstufung "Sell" wurde von den Analysten James Brand und Olly Jeffery beibehalten.
"Der Verbund steht vor einer Vielzahl von Herausforderungen, darunter schwache Wasserkraft, Ausfälle und neue Vorschriften für das Versorgungsgeschäft", so die Analysten. "Der Stromerzeuger hatte im 4. Quartal 2025 schwache Wasserkraftbedingungen und die Situation dürfte sich im 1. Quartal 2026 weiter verschlechtern."
Leichte Anpassungen gab es bei den Gewinnschätzungen. So wird für 2026 nun ein Gewinn je Aktie von 3,17 statt 3,45 Euro erwartet. Die Prognosen für 2027 und 2028 belaufen sich auf jeweils 3,57 Euro je Anteilsschein (statt 3,66 Euro für 2027 sowie 3,67 Euro für 2028).
Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich für 2026 auf 1,6 bzw. 1,8 Euro für 2027 bzw. 2028.
Zum Vergleich: Am Freitag notierten die Verbund-Titel zu Mittag an der Wiener Börse bei 62,55 Euro.
Analysierendes Institut Deutsche Bank Research
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
rst/spa
ISIN AT0000746409 WEB http://www.verbund.com
AFA0046 2026-01-19/13:29
|Zusammenfassung: Verbund AG verkaufen
|
Unternehmen:
Verbund AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
58,00 €
|
Rating jetzt:
verkaufen
|
Kurs*:
62,55 €
|
Abst. Kursziel*:
-7,27%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
62,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,13%
|
Analyst Name::
James Brand
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Verbund AG
|
16.01.26
|Börse Wien: ATX Prime notiert zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
16.01.26
|Börse Wien: ATX fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
16.01.26
|ATX-Handel aktuell: Anleger lassen ATX zum Start steigen (finanzen.at)
|
15.01.26
|Aufschläge in Wien: ATX legt schlussendlich zu (finanzen.at)
|
15.01.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
15.01.26
|ATX-Titel Verbund-Aktie: So viel Verlust hätte ein Verbund-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
15.01.26
|Optimismus in Wien: ATX legt zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
13.01.26
|Schwache Performance in Wien: ATX zum Handelsende in Rot (finanzen.at)