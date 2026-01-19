CANCOM Aktie
|28,35EUR
|-0,15EUR
|-0,53%
WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105
CANCOM SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Cancom auf "Buy" belassen. Das laufende Jahr habe begonnen, wie 2025 geendet habe: Unsicherheiten im Bereich der Künstlichen Intelligenz überschatteten die Softwarebranche, schrieb Charles Brennan in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Dennoch sehe er nur begrenzte Gewinnrisiken für die Sektorunternehmen./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 05:59 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 05:59 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CANCOM SE Buy
|
Unternehmen:
CANCOM SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
28,15 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
28,35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Charles Brennan
|
KGV*:
-
