HUGO BOSS Aktie

34,20EUR -0,76EUR -2,17%
HUGO BOSS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7

19.01.2026 13:48:35

HUGO BOSS Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Neutral" belassen. Nur in Großbritannien und Frankreich befänden sich in größerem Umfang Produktionsstätten von Luxusgütern, die von den angedrohten Importzöllen der USA betroffen wären, schrieb Zuzanna Pusz in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. LVMH, Burberry und Hermes dürften hinsichtlich ihrer Ergebnisse am stärksten unmittelbar betroffen sein. Jedenfalls dann, wenn sie nicht mit Preisen dagegen hielten./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 12:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 12:51 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Neutral
Unternehmen:
HUGO BOSS AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
34,25 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
34,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HUGO BOSS AG

