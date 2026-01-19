Douglas Aktie

11,36EUR -0,54EUR -4,54%
Douglas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BEAU1Y / ISIN: DE000BEAU1Y4

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.01.2026 13:00:24

Douglas Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Douglas nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die Parfümeriekette habe im ersten Geschäftsquartal erneut ein wenig enttäuscht, aber den Jahresausblick bestätigt, schrieb Adam Cochrane in seiner am Montag vorliegenden Reaktion. In einer saisonal besonders wichtigen Phase hätten sich die Umsätze im Dezember stärker als erwartet verlangsamt./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 09:35 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Douglas AG Buy
Unternehmen:
Douglas AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
11,52 € 		Abst. Kursziel*:
38,89%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
11,36 € 		Abst. Kursziel aktuell:
40,85%
Analyst Name::
Adam Cochrane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Douglas AG

mehr Nachrichten