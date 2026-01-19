FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ING von 21 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Zahlen der Bank für das Schlussquartal 2025 sollten stabile positive Geschäftstrends belegen, schrieb Benjamin Goy in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Bei deren Vorlage rechnet er zudem mit einer Anhebung der Ziele für 2027, was die Konsensschätzungen allerdings schon vorwegnähmen. Goy verschob seinen Bewertungszeitraum für die Aktie weiter bis 2027./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 08:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.