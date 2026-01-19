ING Group Aktie

24,67EUR -0,35EUR -1,38%
ING Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202

19.01.2026 13:10:38

ING Group Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ING von 21 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Zahlen der Bank für das Schlussquartal 2025 sollten stabile positive Geschäftstrends belegen, schrieb Benjamin Goy in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Bei deren Vorlage rechnet er zudem mit einer Anhebung der Ziele für 2027, was die Konsensschätzungen allerdings schon vorwegnähmen. Goy verschob seinen Bewertungszeitraum für die Aktie weiter bis 2027./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ING Group Hold
Unternehmen:
ING Group 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
24,63 € 		Abst. Kursziel*:
1,52%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
24,67 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1,34%
Analyst Name::
Benjamin Goy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ING Group

