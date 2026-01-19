Givaudan Aktie
|3 374,00EUR
|-54,00EUR
|-1,58%
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
Givaudan Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Givaudan auf "Buy" mit einem Kursziel von 3990 Franken belassen. Von den europäischen Konsumgüterunternehmen seien auch 2026 uneinheitliche Ergebnisse zu erwarten, schrieb Fulvio Cazzol in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Das Konsumumfeld bleibe in wichtigen Märkten schwierig und der Wettbewerbsdruck nehme nicht ab. Dennoch sollten Anleger diesen Sektor nicht ignorieren, der derzeit mit dem niedrigsten Kurs/Gewinn-Verhältnis seit zehn Jahren gehandelt werde und attraktive Dividendenrenditen biete. Daher lohne es sich, beim Kauf von Basiskonsumgüteraktien selektiv vorzugehen./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 17:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Buy
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
3 990,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
3 141,00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
27,03%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
3 135,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,27%
|
Analyst Name::
Fulvio Cazzol
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Givaudan AG
|
09:29
|Zurückhaltung in Zürich: SMI zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
13.01.26
|Verluste in Zürich: SMI präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
13.01.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI legt zum Start des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12.01.26
|Montagshandel in Zürich: SMI fällt am Montagmittag (finanzen.at)
|
12.01.26
|SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Givaudan-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
12.01.26
|Schwacher Handel: SMI startet im Minus (finanzen.at)
|
12.01.26
|Schwacher Handel: SLI präsentiert sich zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
08.01.26